Вестибюль «Площади Восстания» закроют на два дня из-за ремонта

Первый вестибюль станции метро «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания) закроют на два дня из-за капремонта эскалатора. Также больше двух месяцев вход будут ограничивать по вечерам.

О предстоящих работах пресс-служба петербургского метрополитена сообщает 16 октября. Капитальный ремонт подъемника изменит режим работы вестибюля 1 станции «Площадь Восстания» (выход на улицу Восстания).

Так, с 19 октября по 29 декабря по рабочим дням с 17.00 до 19.30 вход на станцию ограничат. А 17 и 18 ноября вестибюль вообще будет недоступен для пассажиров.