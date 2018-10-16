Полицейского ранили у Сенной площади за замечание пьяной компании

Сотрудник полиции сделал замечание загулявшей компании молодежи, за что получил ножевое ранение в живот. Происшествие произошло в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 16 октября.

Как стало известно «Фонтанке», местом ночных событий стал район Сенной площади, а если точнее – переулок Бринько. 15 октября в одиннадцатом часу вечера 35-летний старший лейтенант полиции имел неосторожность сделать замечание подвыпившей компании, которая, по его мнению, вела себя уж слишком развязно. Стоит отметить, что старлей был не при исполнении и потому без погон. Молодые люди на его замечание отреагировали резко, завязалась драка. В ходе нее полицейский получил удар ножом.

С проникающим ранением в правый бок сотрудник правопорядка был госпитализирован в Мариинскую больницу. Теперь его коллеги разыскивают бородатого мужчину и его друга, а также девушку, которая была с ними в тот вечер.