В США умер сооснователь Microsoft. Пол Аллен был одним из богатейших американцев

Сооснователь Microsoft Аллен скончался в США на 66-м году. Об этом накануне сообщили в учрежденной им компании Vulcan Inc.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего основателя Пола Аллена, соучредителя Microsoft. Господин Аллен умер в понедельник днем, 15 октября 2018 года, от осложнений неходжкинской лимфомы в Сиэтле», — говорится в заявлении компании.

Пол Аллен родился в 1953 году. В школе на занятиях по программированию он познакомился с Биллом Гейтсом. Вместе они занялись бизнесом в сфере программирования и компьютерной техники. В 1975 году Аллен и Гейтс основали Microsoft, разделив акции в отношении 36% у Аллена к 64% у Гейтса.

Из Microsoft Аллен ушел в 1983 году, после того как врачи впервые диагностировали у него рак, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Forbes оценивает состояние Аллена в 20,3 млрд долларов. Бизнесмен занимает 44-е место в списке богатейших людей планеты и на 18-е место в списке богатейших американцев.