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Общество
16.10.2018 09:31
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Порошенко пригрозил России авиацией и рассказал, чему Украина научила НАТО

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал совместные cо странами НАТО учения Clear Sky. В своем Facebook 16 октября он заявил о готовности дать ответ на возможное использование Россией авиации.

«Совместные учения со странами — членами НАТО Clear Sky-2018 нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, если она использует воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — написал Порошенко.

По словам Порошенко, Киев высоко ценит «надежную позицию», которую демонстрируют участвующие в учениях партнеры по НАТО, в первую очередь отметив США.

Запись сопровождает сюжет телекомпании NBC о проводимых учениях. В конце он комментирует американским журналистам ход учений, указывая, что процесс обучения является взаимным. «Мы многому учимся у НАТО, и НАТО учится многому у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны», — говорит украинский лидер.

Военные учения с участием стран — членов НАТО Clear Sky-2018 стартовали на Украине 8 октября. В них помимо Украины и США приняли участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния. В учениях задействовали F-15 Eagles и военно-транспортные самолеты C-130J Super Hercules.

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