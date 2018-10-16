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Происшествия
16.10.2018 08:59
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Из Веселого Поселка в больницу привезли еще троих школьников с отравлением ртутью. Число пострадавших достигло пяти человек

Еще трое детей из Невского района Петербурга госпитализированы с отравлением парами ртути – все ученики 4-го класса. 

По данным «Фонтанки», около 10 утра 15 октября в детскую городскую больницу №5 родители привезли двух четвероклассников, живущих в одном доме на Дыбенко. У мальчиков 2008 года рождения диагностировано острое отравление парами ртути. В пятом часу вечера в то же медучреждение привезли еще одного ученика 4-го класса — с Искровского проспекта. С тем же диагнозом. Все трое — одноклассники ребенка, который принес во двор школы №339 на улице Дыбенко, 12/2, ядовитый металл. 

Напомним, накануне наше издание рассказывало об еще одном ученике того же класса, также госпитализированном из-за ртути. Он рассказал медикам, что приятель принес токсичное вещество на школьный двор еще 27 сентября. В больницу пострадавшего привезли 14 октября. 

А 10 октября к медикам попал мальчик 2007 года рождения. Но он говорил о том, что днем 28 сентября во время прогулки во дворе дома 4, корпус 1, по улице Евдокима Огнева нашел около 3,5 кг ртути и принес домой. 

15 октября в школу №339 выезжали экологи. Они зафиксировали превышение концентрации паров как в самом здании, так и на улице. ПДК почти в два раза превышены на одной из лестниц с 1-го по 4-й этаж и в кабинете на втором этаже. Очаг нашли на рампе для скейтборда, там концентрация превышена в 30 раз. Лестницы и кабинет закрыты на демеркуризацию, площадка будет демонтирована, грунт под ней также будет очищен. 

Справка:

3 октября в школе №641 в том же Веселом Поселке произошло загрязнение класса ртутью. Тогда родители учеников утверждали, что виной всему — некая пролившаяся «банка» в кабинете химии, администрация района говорила о том, что опасное вещество принес на рюкзаке из дома ученик. А управление Роспотребнадзора выпустило релиз, в котором фигурировал разбитый в школе градусник. Так или иначе, но кабинет на время опечатали. 

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