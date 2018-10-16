В России планируют увеличить наказание за изготовление и продажу взрывных устройств. Вплоть до пожизненного

В России хотят ужесточить наказание за незаконное изготовление и оборот взрывных устройств. В Госдуме предлагают увеличить сроки заключения вплоть до пожизненного.

Подробности рассказал член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, сообщает 16 октября телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости. Он пояснил, что законопроект уже разрабатывают, а нарушителям обещают самые серьезные последствия.

«Человек, которого задерживают с бомбой, человек, который изготовляет бомбу, продает эту бомбу, очевидно, понимает, что эта бомба обязательно где-то взорвется. И бомба обычно уносит жизни многих людей. Этот вид преступления заслуживает гораздо большего наказания, чем сейчас предусмотрено. Я считаю, что тут можно говорить и о пожизненном заключении», — сказал Шхагошев.

Предполагается, что законопроект рассмотрят в Госдуме уже осенью.

В настоящий момент санкция статьи 223 Уголовного кодекса за незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделку или ремонт взрывных устройств предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы. Продажа взрывных устройств (статья 222.1) повлечет за собой лишение свободы на срок до пяти лет.