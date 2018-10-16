Грабитель, обчистив кассу магазина на Энгельса, едва не убил случайного свидетеля

Неизвестный опустошил кассу круглосуточного магазина и серьезно ранил очевидца, пытавшегося пресечь кражу в Выборгском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов ночи 15 октября неизвестный преступник зашел в круглосуточный магазин на проспекте Энгельса, 51. Увидев, что в торговом зале нет продавца, он вытащил из кассы 10 тысяч рублей.

Свидетелем столь беспардонного поведения стал 38-летний гражданин Азербайджана, который попытался остановить вора. Но злоумышленник отказался возвращать деньги, а пытавшемуся остановить его мужчине нанес ножевые ранения в область сердца. К счастью, жизненно-важные органы задеты не были, тем не менее, гражданин Азербайджана был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.