В заксобрании Приморья выбрали дату повторных выборов губернатора

Комитет по региональной политике и законности законодательного собрания Приморского края одобрил проведение повторных выборов губернатора 16 декабря. Об этом 16 октября сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Постановление принято, будет рассмотрено на заседании заксобрания», — заявил председатель комитета Джамбулат Текиев.

Комитет также постановил, что кандидаты на пост губернатора должны собрать по 140 подписей депутатов и глав муниципальных образований. Внеочередное заседание законодательного собрания Приморья, на котором рассмотрят вопрос о назначении выборов главы региона, пройдет 16 октября.

Выборы губернатора Приморья проходили в два тура 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. Ищенко на 1,5% уступил Тарасенко, хотя после подсчета 93% голосов опережал его с небольшим отрывом. В результате обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы.

В начале октября Ищенко подал иск в суд, оспаривая решение от отмене результатов выборов. Однако суд отказал бывшему кандидату от КПРФ в ходатайстве об отмене решения крайизбиркома.

В этом же месяце депутаты краевого заксобрания разрешили самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Приморья.