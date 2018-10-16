Банкирам-банкротам придется остаться в России. В Госдуме им хотят ограничить выезд за рубеж

Комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, в соответствии с которым выезд за рубеж может быть ограничен для владельцев и топ-менеджеров банков, к деятельности которых есть претензии у ЦБ. Об этом 16 октября рассказал глава комитета Анатолий Аксаков.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — цитирует Аксакова РБК со ссылкой на «Известия».

По словам Аксакова, законопроект будет готов в осеннюю сессию.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить выезд за рубеж топ-менеджерам банков, находящихся на санации или у которых отозвана лицензия. Список управляющих подобными банками было предложено составлять Центробанку и направлять пограничным службам. В новой версии инициативы запрет распространяется и на собственников.

Идею подобных ограничений еще осенью 2016 года одобрил Владимир Путин. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда на встрече с президентом отмечала, что «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают», а граждане, имеющие долги по счетам ЖКХ или не оплатившие штраф ГИБДД, не могут выехать за рубеж.