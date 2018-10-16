Из девятиэтажки на севере Петербурга вынесли нарколабораторию. На зелье «химики» зарабатывали по 200 тысяч в месяц

В Петербурге оперативники уголовного розыска Московского района разгромили производство синтетического вещества, оборудованное в квартире жилого дома. Наркотик приносил лаборантам стабильно высокий доход, а для одного из клиентов закончился уголовным делом об убийстве.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, отрабатывая оперативную информацию, сотрудники вышли на квартиру на восьмом этаже девятиэтажки по улице Жени Егоровой. В ночь на 11 октября оттуда вывели 31-летнего «лаборанта» со стажем, который около года занимался незаконным производством. Колбы и реторты, установленные в одной из комнат, соседствовали с детскими игрушками и женскими вещами. Там же нашли готовый психотроп, россыпь таблеток и пару противогазов, которыми производители спасались от резкого запаха.

Отпираться «химик» не стал и уже заключил сделку со следствием, рассказав, что квартирным производством занялся на пару с коллегой. Если учесть, что результаты их трудов на улице стоят от 700 до 1400 рублей за грамм, то, даже с учётом расходов на химреагенты, заработать удавалось стабильно не меньше 200 тысяч в месяц, как признался сам задержанный. При этом навыки петербуржца в 2016 году уже оценивали сотрудники правоохранительных органов. Тогда за наркотики в гараже на Суздальском проспекте его наказали штрафом.

Сейчас старший «лаборант» находится под подпиской о невыезде и даёт признательные показания, второго обитателя лаборатории разыскивают. Кроме того, производителей с улицы Жени Егоровой вспомнил житель Выборгского района, который проходит по делу об убийстве супруги. По его словам, перед преступлением именно у них он приобрёл очередную дозу.