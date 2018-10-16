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Лидеры финского бизнеса
16.10.2018 01:35
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«Стокманн» уходит из России. «Невский центр» продан чешскому холдингу PPF Real Estate «со скидкой» в 10 млн евро

Финский концерн Stockmann окончательно уходит из России. После нескольких лет поисков покупателя компания 16 октября, наконец, заявила о продаже ТЦ «Невский Центр» в Санкт-Петербурге.

Новым владельцем ООО «Стокманн Невский центр» станет чешский холдинг PPF Real Estate.

Согласно сообщению Stockmann, ещё 1 января 2018 года концерн оценивал актив в 181 млн евро. Однако по итогам переговоров стоимость сделки составила 171 млн евро. Компании заключили соглашение о купле-продаже, и теперь ждут одобрения российской Федерально антимонопольной службы. Сделку планируется закрыть к концу 2018 года.

«Мы очень рады тому, что нашли профессионального инвестора в недвижимость в качестве нового владельца «Невского центра», который намерен продолжить развитие этого большого ТЦ в самом сердце Санкт-Петербурга. Продажа актива позволит Stockmann полностью сосредоточиться на развитии своих магазинов в Финляндии и странах Балтии. В то же время это дает нам финансовую гибкость и возможность для сокращения баланса группы», – заявил Лаури Вейхалайнен, генеральный директор Stockmann.

«Невский центр», в который финский инвестор вложил 185 млн евро, открылся в ноябре 2010 года и на сегодняшний день имеет более 90 арендаторов с общей площадью в 46 000 квадратных метров. Якорным арендатором торгового центра является АО «Стокманн» (Reviva Holdings Limited), который с 1 февраля 2016 года владеет универмагом Stockmann.

PPF Real Estate Россия входит в группу компаний PPF Real Estate Holding B.V. и оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости. В России она владеет шестью проектами, прежде всего офисными зданиями и логистическими парками в Москве и Подмосковье. PPF Real Estate управляет активами в размере 2 млрд евро на рынках недвижимости в Европе и России. Он является частью инвестиционной компании PPF Group, основанной в Чешской Республике в 1991 году. Активы PPF Group во всем мире в настоящее время превышают 38 млрд евро.


© Фонтанка.Ру

Справка:

2017 год стал для владельца ТРК более прибыльным, чем предыдущий: по данным СПАРК, ООО «Стокманн СПб Центр» увеличил выручку на 1%, до 1,6 млрд рублей. Прибыль выросла на 5%, до 650 млн рублей.

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