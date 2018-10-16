Один из основателей Microsoft Пол Аллен умер от рака. Ему было 65 лет

Соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в Сиэттле в возрасте 65 лет. Об этом сообщает 16 октября CNBC.

Аллен умер от неходжкинской лимфомы, о рецидиве своего заболевания он узнал в октябре. Сестра бизнесмена Джоди рассказала CNBC: «Хотя большинство знали Пола Аллена как ученого и филантропа, для нас он был любимым братом и дядей, и исключительным другом. Семья Пола и его друзья были счастливы прикоснуться к его остроумию, теплоте, щедрости и глубокому сочувствию. Несмотря на всю его занятость, он всегда находил время для семьи и друзей».

Состояние Пола Аллена Forbes в 2018 году оценил в 20,5 млрд долларов, бизнесмен занял 44-е место в списке миллиардеров журнала. Корпорацию Microsoft он основал вместе со своим школьным другом Биллом Гейтсом в 1975 году. Аллену принадлежало 36 % акций компании, Гейтсу 64 %. Аллен отвечал за технические идеи и разработки, однако он покинул компанию еще в 1983 году, продав часть своих акций, хотя и сохранив место в совете директоров. После этого бизнесмен занимался инвестированием в различные проекты. Одним из последних стала компания Stratolaunch Systems, которая реализует проект по созданию авиационно-космической системы «воздушного старта» для доставки грузов в космос.