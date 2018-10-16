Ученые объединили дронов в интерактивный управляемый экран

Рой из 15-ти квадрокоптеров реагирует на движения одного управляющего ими человека. Экран из дронов создали ученые из Канады и Дании.

Об этом 15 октября сообщает издание N+1. Для управления роем создано приложение на смартфоне, через которое можно менять положение одновременно зависших в воздухе квадрокоптеров. Каждый из них, а для создания экрана инженеры под руководством Рула Вертегала из Human Media Lab использовали квадрокоптеры BitDrone, окружён специальной рамкой. Дроны имеют специальный блок, с помощью которого они реагируют на собственное перемещение и стабилизируют положение.

Чтобы система работала, по периметру помещения размещены высокоскоростные камеры, которые отслеживают положение светоотражающих маркеров на дронах и на пальцах пользователя. Прикосновением можно выбрать один или несколько квадрокоптеров и перемещать только их. Через приложение также можно задать связь между дронами и, в зависимости от ее силы, другие устройства будут резко или плавно реагировать на перемещение соседа. Это позволяет изгибать или растягивать весь рой.

Разработка была представлена на конференции UIST 2018 в Берлине.