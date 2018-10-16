Ассанжу велели самостоятельно убираться за котом и не водить гостей в посольство Эквадора без спроса

Посольство Эквадора в Лондоне составило новый список правил пребывания для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Нарушая их, он может лишиться статуса беженца.

Об этом 15 октября сообщает издание Codigo Vidrio. В распоряжении журналистов оказался регламент, действовать который для Ассанжа начал с 13 октября. Протокол на десяти страницах запрещает издателю WikiLeaks делать политические заявления и принимать одновременно более трёх гостей. При этом все посетители должны предупредить о намерении навестить Ассанжа минимум за три дня. Исключение сделано только для экстренных случаев, например, если ему понадобится медицинская помощь.

Посольство также больше не будет оплачивать его расходы, исключая коммунальные платежи. Теперь он должен сам убирать за котом и соблюдать правила гигиены. Ассанж может пользоваться только собственным компьютером и телефоном.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж ушёл с поста редактора WikiLeaks, так как не может исполнять свои обязанности из посольства в Лондоне.