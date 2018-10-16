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CNN: Власти Саудовской Аравии могут признать, что журналист Хашкаджи погиб после допроса, который «пошел не по плану»

Власти Саудовской Аравии готовятся официально признать гибель журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом 15 октября пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в своем отчете саудовские власти заявят, что журналист погиб в результате спецоперации, которая не была санкционирована высшим руководством страны. Виновных пообещают наказать. При этом также используется следующая формулировка: «Он погиб в итоге допроса, который пошел не по плану». 

Напомним, Джамаль Хашкаджи зашел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября и пропал. На официальном уровне саудиты заявляли, что он свободно покинул посольство, однако у турецкой полиции — другая информация. Полицейским удалось проникнуть на территорию посольства, однако о результатах визита не сообщалось. Президент США Дональд Трамп уже пообещал, что Саудовская Аравия будет наказана, если выяснится, что журналист был убит на территории посольства. Впрочем, позже американский лидер переговорил с королем Саудовской Аравии, после чего заявил, что в убийстве могли быть замешаны «бесшумные убийцы».

Справка:

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства.

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