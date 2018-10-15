В Норвегии под землей нашли двадцатиметровый корабль викингов

Археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов. Среди находок — двадцатиметровый корабль, который находился на глубине в полметра под землей. Об этом 15 октября пишет The Guardian.

Обнаружить корабль удалось при помощи специального радара. Обычно захоронения делаются на большей глубине, однако курган над этим местом был срыт фермерами. Неподалку ученые нашли еще восемь ранее не известных захоронений.

Археолог Норвежского института исследований культурного наследия Ларс Густавсен рассказал, что корабль под землей является частью кладбища, на котором были похоронены крайне влиятельные люди — только они могли себе позволить роскошь быть погребенными вместе с двадцатиметровым кораблем.

В ближайшее время археологи не планируют раскапывать найденное захоронение — сначала они оценят его степень сохранности.