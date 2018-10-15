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Власть
15.10.2018 23:31
Печать

Помощник президента предложил создать единого госпоставщика лекарств. Путин одобрил

Заниматься импортом иностранных лекарств, не имеющих в России аналогов, и экспортировать отечественные препараты может начать единая госкомпания. Создать ее предложил помощник президента Андрей Белоусов. 

Письмо с таким предложением Белоусов направил Путину в начале октября, на нем стоит резолюция президента «согласен». Документ 15 октября оказался в распоряжении РБК. Заниматься созданием фармпоставщика будет министерство промышленности и торговли совместно с Минздравом. Подчиняться новая компания будет напрямую последнему. В ведении организации окажутся все государственные и муниципальные закупки. Речь идёт об обороте до 200 миллиардов рублей в год. Эта же компания займётся экспортом за рубеж российских лекарств на сумму около полумиллиарда долларов США ежегодно. Теперь Минздрав должен подготовить документы, необходимые для создания компании, и составить перечень лекарств и прочих медицинских изделий, которые будет закупать поставщик. 

Целесообразность создания такого предприятия также объяснена в письме Белоусова. Сейчас лекарства за рубежом покупают множество различных государственных учреждений, но цены на одни и те же препараты сильно разнятся. Кроме того, создаются «условия для злоупотреблений» в сфере госзакупок. Единый поставщик, уверен автор идеи, поможет снизить цену на импортные лекарства. 

Предполагается, что компания будет зарегистрирована как государственная некоммерческая организация.

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