Мутко пора менять во главе РФС. Есть три кандидата

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко не прочь вернуться на пост президента РФС, но вряд ли сможет из-за международного давления. «Фонтанка» узнала, какие фамилии обсуждают в Кремле на замену автору формулировки «фром май харт».

Виталий Мутко//Петр Кассин/Коммерсантъ

Возвращение Мутко

На прошлой неделе телеканал «Матч ТВ» опубликовал новость, что вице-премьер РФ Виталий Мутко вернется на пост президента Российского футбольного союза. Называлась конкретная дата: 11 октября. Информация моментально разлетелась по новостным порталам, но из первоначального источника заметку стерли. В пресс-службе РФС от комментариев отказывались. «Поспешили», – зашептала футбольная общественность. И действительно, 11 октября наступило, но ничего не произошло.

Зато появился новый инсайд от «Чемпионат.com»: на пост руководителя РФС якобы претендует председатель совета ди⁠ректоров ФК «Зенит», председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Сообщалось, что в ближайшее время будет собран исполком союза, на котором Дюкова выдвинут в качестве главного кандидата. И его кандидатура даже согласована с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным.

При этом в понедельник, 15 октября, обнаружилось, что на сайте РФС в разделе «Руководство» Виталий Мутко отмечен как действующий глава организации. «Все-таки вернулся», – подумали многие, но не все так просто. Мутко никуда и не уходил.

Третий заход

Мутко уже дважды возглавлял РФС. Впервые его полномочия продлились с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го. Виталию Леонтьевичу пришлось уйти после заявления тогдашнего президент России Дмитрия Медведев, что высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены должны покинуть высшие руководящие посты в спортивных федерациях. Президентом РФС стал Николай Толстых. Но совсем от футбола Мутко не отвернулся, оказавшись председателем попечительского совета РФС и куратором чемпионата мира по футболу 2018 года со стороны правительства РФ.

2 сентября 2015 года Виталий Мутко вновь был избран президентом РФС. Изначально его полномочия ограничивались одним годом, но в сентябре 2016-го он был переизбран на новый четырёхлетний срок.

В конце декабря 2017 года Виталий Мутко приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС. Тогда же исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев. Новый уход Мутко из РФС был связан с допинговым скандалом, разгоревшимся перед Олимпиадой в Пхенчхане. По неофициальным данным, это было негласное требование Международной федерации футбола (ФИФА), к которому в преддверии домашнего чемпионата мира решили прислушаться.

«Я обратился к Исполкому, на период судебных разбирательств попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Потому что если президент в кратковременной перспективе не может исполнять свои обязанности, то нужно их временно сложить. РФС должен в этот период спокойно работать. Ни в какую отставку я не ухожу — мой мандат действует. Раньше это закончится — вернусь раньше», – говорил Виталий Леонтьевич в декабре 2017-го.

С того момент вице-премьер Мутко сменил спортивный профиль на строительный и стал главой правительственной комиссии по казачеству. На сегодняшний день с момента «приостановки работы в качестве президента РФС» прошло уже 10 месяцев, но в пресс-службе союза утверждают, что ничего не изменилось.

«На сайте РФС президентом организации значится Виталий Леонтьевич Мутко, потому что этот пост он не покидал, а только на время приостановил деятельность. Александр Александрович Алаев продолжает исполнять функции генерального ди⁠ректора/генерального секретаря, а также является исполняющим обязанности президента по причине, озвученной мною ранее», – цитирует «Спорт-Экспресс» пресс-атташе РФС Игоря Владимирова.

Но, по информации «Фонтанки» из источников близких к Российскому футбольному союзу, проблема в том, что ФИФА и УЕФА перестала устраивать ситуация при которой у РФС нет официального руководителя, с которым можно было бы полноценно работать в преддверии чемпионата Европы-2020.

Кто же все-таки возглавит РФС

Когда под давлением международных организаций Виталия Леонтьевича попросили покинуть РФС, он «заморозил» эту ситуацию, фактически посадив в свое кресло Алаева. Так ситуацию видят в футбольных кругах. Предполагалось, что по итогам чемпионата мира Мутко уйдет насовсем – победителем, или побежденным, но уходить он явно не собирается: его удовлетворяет возможность продолжать руководить из-за спины исполняющего обязанности Алаева. Однако ситуация перестала устраивать УЕФА и ФИФА. Впереди Евро-2020 и зарубежные футбольные чиновники не совсем понимают с кем обсуждать текущие дела, и кто «лидер» российского футбола.

В результате в Кремле и Белом доме, подтвердили наши собеседники, начали обсуждать кандидатуры. Как стало известно «Фонтанке», Александр Дюков действительно один из вполне возможных вариантов, но говорить о том, что РФС уже точно возглавит глава «Газпром нефти», все же рано. Хотя бы потому, что для того, чтобы в принципе обсуждать этот пост, сначала РФС должен покинуть Мутко. А он, похоже, делать этого не планирует.

Тем не менее, Александр Дюков — логичный вариант. Он человек системы, уже десяток лет работающий в футболе, и у него есть свое видение развития российского футбола. При участии Дюкова и его менеджерской команды РФС разработал «Общенациональную стратегию развития футбола в Российской Федерации на период до 2030».

По данным «Фонтанки», Александр Дюков действительно интересуется развитием футбола, так что в случае получения официального предложения может согласиться. При этом не идет речи о том, чтобы покинуть успешную «Газпром нефть». В РФС он мог бы заниматься стратегическим управлением. Но Дюков далеко не единственный вариант, который обсуждают в верхах.

Что дальше

Во властных кругах звучат еще два имени. В первую очередь, это Леонид Федун. Владелец «Спартака» активно продвигает свою концепцию развития российского футбола через СМИ. Собеседники «Фонтанки», близкие к РФС, кстати, не исключают, что информация на «Чемпионат.com» о кандидатуре Дюкова – часть «предвыборной» кампании Федуна, целью которой было получить негатив в духе «не дадим сделать РФС игрушкой Газпрома» от московских «лидеров мнений», и затем положить этот негатив на стол определенным людям.

Другим серьезно осаждающимся кандидатом числится сын Жириновского – Игорь Лебедев. В сентябре 2012 Лебедев был выдвинут федерацией футбола Смоленской области кандидатом на выборах президента РФС, но выбыл в первом туре, набрав всего 9 голосов. С сентября 2015 — член исполкома РФС.

По сути, Дюков, Федун и Лебедев — три самых реальных кандидата. Еще есть бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который очень хочет, но всерьез его не воспринимают. И есть основатель крупнейшей розничной сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, но он, как раз, категорически не хочет уходить из своего футбольного клуба. Еще один влиятельный в российском футболе человек Евгений Гинер во-первых предпочитает оставаться в тени, а во-вторых со своим бэкграундом близости к миру авторитетных бизнесменов вряд ли будет согласован в администрации президента и принят на ура в международных футбольных организациях.

На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что, пока нет команды от Владимира Путина, Мутко никуда не уйдет, считают собеседники «Фонтанки». Строительный вице-премьер по-прежнему обладает реальной властью над голосующими на выборах региональными федерациями и способен осложнить жизнь любому кандидату. Но вернуться на пост главы РФС у него вряд ли получится. В Кремле понимают, что футбол это одна из последних сфер, где Россия пока не находится в изоляции. Вернуть Мутко, с учетом всех допинговых скандалов, означает лишиться и этого островка спокойствия.

Что-то может проясниться на ближайшем заседании исполкома РФС. Его дата пока не определена, но в плановом режиме он должен состояться в октябре-ноябре.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»