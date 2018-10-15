Подруга Кокорина о драке с Паком: Он его словно «погладил» этим стулом.

Подруга нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, спортивный менеджер Дарья Шишканова заявила, что никогда не замечала за футболистом проявлений агрессии. Об этом 15 октября пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Спорт FM».

Шишканова прокомментировала драки с участием Кокорина, его брата и их друга Павла Мамаева.

«Знаю Сашку, он мухи не обидит. Я его несколько лет не видела, но не один раз была с ним в кафе, ночных заведениях. Никогда не было никаких задирательств!», – подчеркнула Шишканова.

И заявила, что никакого серьезного избиения на видеозаписи не заметила.

«Понятно, что эта ситуация не может остаться безнаказанной. Они его немножко — именно немножко — отлупили. Может, не было там таких сильных побоев? На записи прокручиваю одно и то же. Мне кажется, удара по голове не было. Он его словно «погладил» этим стулом. Насколько мне известно, Пак назвал его петухом. Если бы мистер Пак зашёл в кавказский ресторан и назвал так кого-то там, то ситуация была бы намного хуже», — уточнила подруга Кокорина.

Отметим, ранее адвокат футболиста Олег Попов уверял, что в конфликте Кокорин выполнял роль миротворца.