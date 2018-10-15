Мир ждут дефицит и подорожание пива. Виновато глобальное потепление

Если климатическая ситуация не изменится, то в будущем нас ждут дефицит и подорожание пива. Как пишет 15 октября РБК, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants.

Глобальное потепление и другие изменения климата негативно скажутся на урожае ячменя, считают ученые. Они выяснили, как будет меняться урожай ячменя в ближайшие 80 лет. На основании этих данных ученые рассчитали, как это повлияет на производство пива.

При самом неблагоприятном развитии событий (периоды экстремальной засухи) начнется дефицит ячменя. В особенности это ударит по главным странам-производителям пива — Бельгии, Чехии и Ирландии. Лидером же по росту цен на пиво может стать Польша — там пенный напиток может подорожать аж на 377%. Следом идут Чехия (143%) и Канада (133%). Россия оказалась на седьмом месте в этом безрадостном списке — пенный напиток у нас может вырасти в цене на 30%.

Ученые также напомнили, что только одна шестая часть урожая ячменя идет на пиво, остальное уходит на корм для скота. Причем в случае нехватки зерна приоритет будет отдаваться животным.