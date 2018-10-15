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Происшествия
15.10.2018 22:38
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Полиграф подтвердил: полицейский взял 16 млн. Заодно ему вменяют лишний обыск по делу о преступном сообществе в автосалонах Петербурга

Следственный комитет задержал непростого оперативника экономической полиции Петербурга.   Теперь для Следственного комитета он — подозреваемый в краже 16 млн рублей. Однако ситуация, что исследуется в уголовном деле, произошла еще в марте этого года. Тогда «Фонтанка» ставила новости о реализации материалов Управления экономической безопасности о крупной афере в автосалонах города. Уже после ареста обвиняемый в организации схемы и написал заявление: «Минуточку, у меня было больше миллионов, чем изъяли». 

По информации «Фонтанки», утром 15 октября сотрудники Собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не пустили на службу капитана полиции, оперативника «потребительского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  полицейского главка, 30-летнего Анатолия Иващенко. Как прокомментировали журналисту «Фонтанки» его коллеги, «между прочим, сегодня он должен  был участвовать в очередных обысках». 

По данным нашего издания, сотрудника отвезли в Следственный комитет по Выборгскому району Петербурга, где после короткого допроса, что закончился его репликой по поводу статьи 51 Конституции, дающей возможность отказываться от показаний, оперативник был процессуально задержан на двое суток согласно статье 91 УПК РФ.

Как стало известно «Фонтанке», старт этой истории, как ни странно, дал обвиняемый  в организации преступного сообщества, малоизвестный до марта 2018 года Орхан Фарзалиев. 

«Фонтанка» подробно сообщала весной этого года о 60-ти обысках у фигурантов уголовного дела об организации преступного сообщества в автосалонах Петербурга.  В этих же новостях наше издание информировало, как из автосалонов полицейские вывозили сотни иномарок. И как нашему изданию к вечеру 15 октября вспомнили в ГУ МВД, «поверьте, это было не просто». 

По информации «Фонтанки», уже в спецблоке изолятора №5 на Арсенальной улице арестованного Фарзалиева замучила жадность. Он написал заявление на имя начальника Собственной безопасности ГУ МВД, полковника Емцова. Суть текста незамысловата: на улице Хошимина стоит апарт-отель «YES», а в нем есть номер, который арендовала его супруга, а там лежало 16 миллионов рублей, но их после прихода оперативника не оказалось. 

Понятно, что таких писем из тюрем приходит в разные инстанции достаточно. Однако жена Фарзалиева приложила видеозапись, на которой виден капитан полиции Иващенко, заходящий и выходящий из той самой квартиры, где лежали купюры. Ясно, что в это время шли десятки обысков, в том числе и у Фарзалиева в том же апарт-отеле. Но отношение к коллеге у СБ изменилось после того, как там выяснили деталь: обыск на это место выписан не был.

По версии следствия, капитан полиции, обыскивая одну квартиру, аккуратно взял, на всякий случай, ключи от другой. Далее он несанкционно заглянул туда и не ошибся. Скорее, оплошность заключалась в другом — совершив фокус, он не поделился мнением с товарищами,  которые в это время за одну зарплату рылись у того же Фарзалиева. 

По данным «Фонтанки», следствие шло не быстро. Сначала возбудили «глухое» дело в УМВД по Выборгскому району по хищению в особо крупном размере, да с проникновением в жилище. Оперативника Иващенко допрашивали, но странно было бы, если бы он написал признание. Затем его повели на  полиграф. И в июне этого года чудесная машина подтвердила подозрения. Как правило, заключение пишется следующим образом: «вероятно, Иващенко заходил… вероятно, Иващенко забирал… Во всех ответах Иващенко выявлена скрываемая информация» (это нам подтвердил собеседник в СБ ГУ МВД).

Все же полиграф не является царицей доказательства и, как стало понятно нашему журналисту, косвенные уличающие показания дали его сослуживцы. «Фонтанка» их понимает. Это некрасиво по отношению к коллективу. 

Непонятна только мотивация арестованного Фарзалиева. Все ценное и найденное у него изъято в обеспечение выплаты по суду будущего ущерба потерпевшим петербуржцам. 16 млн, волшебным образом пропавших из его секретных апартаментов, тоже не вернуть. Остается — раздражение случившимся, скука в камере и месть.

Все же, не так прост, по информации «Фонтанки», и капитан Иващенко. Он пришел работать в УЭБ и ПК из транспортной полиции, где, как говорят, тоже к нему были материальные вопросы. При его позиции доказать кражу будет не просто. 

Однако у Следственного комитета по Выборгскому району есть козырь. Заход в квартиру без обыска оценивается статьей 139 УК – «Нарушение неприкосновенности жилища». Третья часть нормы – «с использованием служебного положения» грозит сроком максимум до трех лет. 

И тут каждому решать, стоит ли за 16 млн рисковать такой перспективой.         


© Фонтанка.Ру

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