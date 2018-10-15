«У него были причины для переезда». Исследователь Amnesty International Козловский решил покинуть Россию после избиения в Ингушетии
Член международной неправительственной организации Amnesty International Олег Козловский вместе с семьей уезжает за границу. Об этом 15 октября сообщает «Росбалт».
Причиной для такого решения стало похищение и избиение правозащитника во время поездки в Ингушетию. Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне, однако практически на следующий день после приезда в республику был похищен. Его вывезли за город, раздели и избили. После чего увезли в Северную Осетию и отпустили у аэропорта, посоветовав никогда не возвращаться в Ингушетию и не писать о ней. Козловский после этого решил покинуть и Россию.
Источник «Росбалта» в правительстве Ингушетии подтвердил эту информацию и заявил, что он уверен — у Козловского «были причины для переезда».
Справка:
26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября в Ингушетии началась «бессрочная» акция протеста. Протестующие в центре Магаса уверены в том, что соглашение о границе ущемляет права жителей Ингушетии, так как новая граница отчуждает большой участок территории в пользу Чечни.