«У него были причины для переезда». Исследователь Amnesty International Козловский решил покинуть Россию после избиения в Ингушетии

Член международной неправительственной организации Amnesty International Олег Козловский вместе с семьей уезжает за границу. Об этом 15 октября сообщает «Росбалт».

Причиной для такого решения стало похищение и избиение правозащитника во время поездки в Ингушетию. Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне, однако практически на следующий день после приезда в республику был похищен. Его вывезли за город, раздели и избили. После чего увезли в Северную Осетию и отпустили у аэропорта, посоветовав никогда не возвращаться в Ингушетию и не писать о ней. Козловский после этого решил покинуть и Россию.

Источник «Росбалта» в правительстве Ингушетии подтвердил эту информацию и заявил, что он уверен — у Козловского «были причины для переезда».