Смольный выиграл суд против «Морского вокзала». Это позволит запустить процесс объединения с «Морским фасадом»
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Смольного в споре с АО «Морской вокзал», управляющим одноименным пассажирским терминалом. Как следует из картотеки арбитража, 15 октября он оставил в силе решение предыдущей инстанции, принятое в феврале 2018 года.
Тогда Смольный обратился в суд с просьбой взыскать с АО задолженность в размере 18 млн рублей и на этом основании расторгнуть договор. Арбитраж согласился, что КИО вправе выселить арендатора, но сократил размер требований до 16,8 млн рублей. АО «Морской вокзал» попыталось оспорить это решение, но потерпело неудачу.
Ранее Смольный сообщал, что победа в апелляционной инстанции, после которой решение суда вступает в законную силу, позволит запустить объединение «Морского вокзала» с «Морским Фасадом» (АО «Пассажирский порт «Морской фасад» на 100% принадлежит городу). После этого планируется утвердить единый план их развития и начать поиск инвесторов, которые могут вложиться в реконструкцию комплекса.
Справка:
АО «Морской вокзал» получило от города морской терминал в 1998 году на 49 лет. В состав комплекса входят 8-этажное здание площадью 26,8 тыс. кв. м, три причала, пирс и берегоукрепление. По данным СПАРК, владельцами АО «Морской вокзал» являются компании «Факел эстейт», «Балтийские транспортные системы» и «Балтийская линия», но в настоящее время все они являются недействующими. Конечным бенефициаром может оказаться госкорпорация «Ростех». Ее «дочка» Новикомбанк санирует Фондсервисбанк, который ранее выдал АО «Морской вокзал» кредит в $70 млн и, по данным газеты «Деловой Петербург», в 2015 году стал основным владельцем компании.