Смольный выиграл суд против «Морского вокзала». Это позволит запустить процесс объединения с «Морским фасадом»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Смольного в споре с АО «Морской вокзал», управляющим одноименным пассажирским терминалом. Как следует из картотеки арбитража, 15 октября он оставил в силе решение предыдущей инстанции, принятое в феврале 2018 года.

Тогда Смольный обратился в суд с просьбой взыскать с АО задолженность в размере 18 млн рублей и на этом основании расторгнуть договор. Арбитраж согласился, что КИО вправе выселить арендатора, но сократил размер требований до 16,8 млн рублей. АО «Морской вокзал» попыталось оспорить это решение, но потерпело неудачу.

Ранее Смольный сообщал, что победа в апелляционной инстанции, после которой решение суда вступает в законную силу, позволит запустить объединение «Морского вокзала» с «Морским Фасадом» (АО «Пассажирский порт «Морской фасад» на 100% принадлежит городу). После этого планируется утвердить единый план их развития и начать поиск инвесторов, которые могут вложиться в реконструкцию комплекса.