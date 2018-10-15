Прихожане РПЦ больше не могут молиться на Афоне. Разрыв отношений с Константинополем ударит по верующим

Православные, причисляющие себя к РПЦ, больше не смогут причащаться и участвовать в богослужениях на горе Афон в Греции. Как пишет РБК, об этом 15 октября заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

Он уточнил, что таковы последствия разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Волков пояснил, что Афон является канонической территорией Константинополя «со всеми вытекающими последствиями». Пока отношения не улучшатся, православным россиянам нельзя принимать участие в любых богослужениях во всех храмах Константинопольского патриархата.

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято Священным синодом 15 октября. Главной причиной стало возможное предоставление автокефалии Украинской церкви.

Афон — самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей на территории Греции, которое находится в церковной юрисдикции Константинопольского патриарха. Является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Афон допускаются только мужчины, для посещения нужно получить разрешение. Православным клирикам для визита нужно разрешение Константинопольской патриархии. Афон крайне популярен у многих петербургских чиновников — в частности, туда регулярно ездил и бывший губернатор Георгий Полтавченко, и вице-губернатор Игорь Албин.