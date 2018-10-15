«Но не в Вегасе, они мне не заплатят». Нурмагомедов отказался проводить бой с Мейвезером в США
Российский боец Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения боксера Флойда Мейвезера провести бой в Лас-Вегасе. Об этом россиянин написал 15 октября в своем Instagram.
«Но не в Вегасе, они мне не заплатят», – заявил Нурмагомедов, явно напоминая о том, что организаторы до сих пор отказываются ему платить за бой с Макгрегором. Ранее сегодня стало известно, что легендарный американский боксер готов выйти на ринг против российского бойца. «CBS, Showtime и MGM Grand (телеканалы. — Прим. ред.), готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!», – написал в своем Instagram Мейвезер.
Вызвал на бой американца сам Нурмагомедов после победы над ирландцем Конором Макгрегором. «Давай, Флойд! Я готов драться. Твои 50 побед против моих 27. Два парня, которые никогда не проигрывали», – заявил российский боец.
Справка:
Напомним, что 6 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора. После боя около октагона завязалась массовая драка между командами участников поединка. Чтобы поучаствовать в ней, Нурмагомедов совершил прыжок за пределы ринга, фото которого быстро стало мемом в Интернете. Для восстановления порядка была вызвана полиция, организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.
В августе 2017 года Флойд Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде одержал победу над Конором Макгрегором. По оценкам экспертов, Мейвезер за тот бой получил около 400 млн долларов, а Макгрегор – 130 млн. Это самые крупные заработки в истории бокса и смешанных единоборств.