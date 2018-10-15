СМИ: Заложницу в Кельне захватывал сторонник «Исламского государства»

Немецкая полиция установила личность злоумышленника, который утром 15 октября захватил заложницу на центральном железнодорожном вокзале Кельна. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на немецкие СМИ.

Так, по данным издания Focus, мужчина — сторонник группировки «Исламское государство» (запрещена и признана террористической в РФ). Злоумышленника ранили при задержании, он был госпитализирован — как и заложница, которую удалось освободить.

Движение поездов на вокзале даже к вечеру полностью не восстановилось, оно будет возобновлено постепенно, уточнили в полиции.

Напомним, около 12 часов по немецкому времени стало известно, что неизвестный мужчина удерживает заложницу на вокзале в Кельне. Полиция эвакуировала всех пассажиров и оцепила площадь у вокзала. Позже появилась информация о задержании злоумышленника и спасении заложницы.