«Беззаконные и политически мотивированные решения». РПЦ разрывает отношения с Константинополем из-за Украины

Константинопольский патриархат изменил свою позицию по анафеме главы Киевского патриархата Филарета «по политическим мотивам», а решение об отзыве акта 1686 года «канонически ничтожно». С таким заявлением выступила Русская православная церковь.

Решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом было принято РПЦ на заседании Священного синода 15 октября в Минске. Церковь ссылается на множество различных апостольских правил и других текстов, называет решение предоставить автокефалию УПЦ «попыткой похитить то, что никогда Константинополю не принадлежало».

«Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины», – гласит текст заявления.

Прошлась РПЦ и по конкретным решениям Константинополя. Говоря о восстановлении канонического статуса бывшего митрополита Филарета Денисенко патриархия напомнила, что в 1992 году его отлучили от сана по обвинению в «жестоком и высокомерном отношении к подведомственному духовенству, диктату и шантаже», и тогда патриарх Варфоломей принял это решение. «Ныне, спустя более двух десятилетий, Константинопольский Патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию», – уверены в РПЦ.

Отзыв акта 1686 года, который подчинил Киевскую митрополию Московскому Патриархату, также был подписан Святейшим Константинопольским Патриархом, Дионисием IV. В документе, утверждает церковь, «ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение Московского Патриархата, ни о том, что данный акт может быть отменен». Решение РПЦ назвала канонически ничтожным.

«Присвоение себе полномочий отмены судебных и иных решений других Поместных Православных Церквей — лишь одно из проявлений нового ложного учения, провозглашаемого ныне Константинопольской Церковью и приписывающего Патриарху Константинопольскому право «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией», – отметили в церкви. То есть по сути обвинили Константинополь в «папизме» (диктат о непогрешимости папы принят в католической церкви).

РПЦ делает вывод: принятие раскольников, посягательство на канонические уделы и попытка отречься от собственных исторических решений «выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля» и делает невозможным продолжение общения с «иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах», – заявили в РПЦ.

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