«Фонтанка» за 60 секунд — 15 октября
Хошогги не станет новым Магнитским, как бы Трамп ни грозил Эль-Рияду. А возможные санкции будут выгодны не только Ирану, но и России. Объясняет экономист Андрей Мовчан.
В Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова — временная администрация. Центробанк отстранил менеджеров и пытается защитить вкладчиков.
Фильм «Праздник» Алексея Красовского — на самом деле не о блокаде, а об оторвавшейся от реальности элите. Очень злободневно.
Продолжается исход финского бизнеса из России. Можно ли это остановить — рассказывает Тимо Пиетиляйнен, руководитель петербургского представительства финской финансовой госкомпании Finnvera.
Директор компании Redmond Диана Желяскова выплатит по суду 1,9 млрд рублей налогов. Общая сумма требований превышает 3 млрд. Навариваться на мультиварках больше не получится.
На Московском проспекте среди бела дня подстрелили пытавшегося сбежать из суда злодея. Прохожие испугались шальной пули.
В Кронштадте мужчина в военно-морском шваброй отлупил трех котят. Его ищут, чтобы привлечь за живодерство.
Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на выходных устроил скромную ламповую отвальную в «К2». Аппарат губернатора подарил бывшему шефу коллаж со своими фотографиями. Провожали аплодисментами.