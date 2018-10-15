«Фонтанка» за 60 секунд — 15 октября

Хошогги не станет новым Магнитским, как бы Трамп ни грозил Эль-Рияду. А возможные санкции будут выгодны не только Ирану, но и России. Объясняет экономист Андрей Мовчан.

В Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова — временная администрация. Центробанк отстранил менеджеров и пытается защитить вкладчиков.

Фильм «Праздник» Алексея Красовского — на самом деле не о блокаде, а об оторвавшейся от реальности элите. Очень злободневно.

Продолжается исход финского бизнеса из России. Можно ли это остановить — рассказывает Тимо Пиетиляйнен, руководитель петербургского представительства финской финансовой госкомпании Finnvera.

Директор компании Redmond Диана Желяскова выплатит по суду 1,9 млрд рублей налогов. Общая сумма требований превышает 3 млрд. Навариваться на мультиварках больше не получится.

На Московском проспекте среди бела дня подстрелили пытавшегося сбежать из суда злодея. Прохожие испугались шальной пули.

В Кронштадте мужчина в военно-морском шваброй отлупил трех котят. Его ищут, чтобы привлечь за живодерство.

Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на выходных устроил скромную ламповую отвальную в «К2». Аппарат губернатора подарил бывшему шефу коллаж со своими фотографиями. Провожали аплодисментами.