Беглеца с Московского проспекта подкосили выстрелом в ягодицы. В суд он приехал из Крестов со свежей судимостью

Доробшо Курбонов, который вынудил конвойную службу устроить пальбу в вечерний час-пик среди плотного потока на Московском проспекте, в июне этого года получил срок за грабеж и разбой. Тогда суд был к нему снисходителен.

Вечерний переполох 15 октября возле здания Московского районного суда устроил 21-летний гражданин Таджикистана Доробшо Курбонов. По информации «Фонтанки», в суд его к двум часам дня привезли из изолятора в Колпино. На заседании слушалось дело по третьей части 162 статьи УК РФ – «Разбой с незаконным проникновением или в крупном размере». Заседание отложили из-за неявки потерпевшего. Вероятно, в Кресты у Курбонова возвращаться желания не было. В 17:15 при погрузке в автозак он толкнул конвойных и удрал на другую сторону Московского проспекта, продираясь сквозь плотный поток автомобилей. Следом за ним ожидаемо бросились полицейские, – по словам очевидцев, не менее пяти человек. Табельное оружие достал конвоир Гусейнов, пять пуль улетели в небо, одна достала беглеца на трамвайных путях. Прицельный выстрел пришелся Курбонову в ягодицы.

Теперь, кроме рассматриваемого Московским судом дела, ему грозит состав 313 статьи УК РФ – «Побег».

Разбойные эпизоды в Московском районе предваряли слушания в Ленинском районном суде. 26 июня этого года, следует из картотеки, Курбонова приговорили к восьми месяцам за грабеж и к двум годам и двум месяцам за рабой. Курбонов в марте этого года пытался пронести мимо кассы в одном из торговых центров одежду – мужские куртку, джемпер, футболка и олимпийка. По одному из эпизодов от охраны от отбивался ножом. На первом в своей жизни суде он признал вину и раскаялся, а также «заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем», что было расценено как смягчающее обстоятельство.

Сейчас 21-летний мигрант находится в тюремной больнице.