Названный Путиным «борзотой» Кокорин сел на два года по четырем уголовным статьям

Директор завода в Нижнем Тагиле Денис Кокорин приговорен к двум годам колонии и полумиллионному штрафу. Он не платил подчиненным зарплату, ссылаясь на Путина.

Как сообщает издание Ura.ru, приговор 15 октября вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. К реальному сроку Кокорина приговорили за невыплату зарплаты, мошенничество и сокрытие денег завода. ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» он возглавлял с 2013-го по 2015 год. Кроме того, ему принадлежали 50% акций предприятия. Когда рабочие потребовали у него выплат, он заявил, что денег никто не увидит, пока его об этом лично не попросит Владимир Путин. Эту мысль до президента донесли во время прямой линии. Позже, во время встречи с губернатором Свердловской области, Путин назвал Кокорина «борзотой».

По данным следствия, рабочим акционер задолжал больше 13 миллионов рублей, с предприятия он незаконно вывел 32 миллиона.