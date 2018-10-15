Бизнесмену Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в похищении певца Авраама Руссо

Следственный комитет РФ сообщил адвокату Тельмана Исмаилова о том, что бизнесмен привлекается в качестве обвиняемого в организации похищения певца Авраама Руссо. Как пишет 15 октября «Коммерсантъ», об этом рассказала адвокат Марина Русакова.

Она уточнила, что постановление СКР было подписано 24 сентября, следствие вменяет Исмаилову «похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Непосредственным исполнителем преступления следователи считают племянника Исмаилова Заура Марданова.

Само же похищение якобы планировалось в январе 2004 года. Исмаилов финансировал концертную деятельность Руссо, однако затем между ними возник конфликт. Бизнесмен к исполнению своего плана привлек племянника, а тот — пятерых своих знакомых. Певца якобы похитили, избили и отпустили только после того, как Руссо согласился отменить все свои концерты и заключить контракт с Исмаиловым. Почему певец вспомнил о конфликте только спустя 14 лет, не уточняется.