Очевидцы: Конвой у Московского суда устроил беспорядочную стрельбу

Читатели «Фонтанки» сообщают о беспорядочной стрельбе конвоиров при задержании сбежавшего обвиняемого по делу о разбое. Выстрелам не мешал плотный автомобильный поток на Московском проспекте.

Как передает очевидец Алексей, подсудимый попытался сбежать от здания Московского райсуда и спрятаться во дворах сталинских домов.

«Его преследовали несколько человек. Как только он, спортивный, рослый, в камуфлированных штанах и белой футболке, начал бежать, раздалось около десяти хлопков, – говорит Алексей. – Он устремился напрямую через Московский проспект, полицейские активно вели огонь, несмотря на плотный автомобильный поток. Беглец легко перемахнул через ограду трамвайных путей, а конвоиры замешкались. Им было тяжело».

По словам Алексея, он даже подумал прийти сотрудникам но помощь, но его остановили девушка и опасение стать жертвой шальной пули.

В беглеца попали, когда он перепрыгивал вторую ограду, чтобы преодолеть Московский проспект и уйти во дворы жилых домов. «После попадания мужчина упал, будто споткнулся, – продолжает Алексей. – Его скрутили, сделали перевязку».

У Московского райсуда вечером 15 октября работают Следственный комитет и полицейские. Как передает корреспондент «Фонтанки», сотрудники что-то усиленно ищут на земле и, найдя, фотографируют. Вероятно, это гильзы от пуль. Напомним, ранее стало известно, что сбежать пытался обвиняемый в разбое по фамилии Курбонов, в суде проходило заседание по его делу.