Китайский видеоблогер ответит за неуважение к государственному гимну. После отсидки она обещает смотреть патриотические фильмы

В Китае на пять дней задержали девушку-видеоблогера за неуважение к государственному гимну. Об этом 15 октября сообщает Reuters со ссылкой на полицию Шанхая.

Двадцатилетняя Янг Кейли в своей онлайн-трансляции напела мотив гимна «Марш добровольцев» и произнесла первую строчку из него. При этом она размахивала руками, как дирижер. Подытожила свое выступление Кейли словами: «Добрый вечер, товарищи!»

В шанхайской полиции посчитали, что таким образом девушка «проявила неуважение к государственному гимну и спровоцировала отвращение среди интернет-пользователей». Янг уже принесла извинения, пообещала прекратить онлайн-трансляции и смотреть патриотические фильмы.

В Китае в 2017 году был принят закон, который предусматривает административный арест на срок до 15 суток за глумление над государственным гимном.