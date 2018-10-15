Смольный снес веранду Гранд-кафе «Нева» на Университетской набережной

Комитет по контролю за имуществом демонтировал летнюю веранду Гранд-кафе «Нева» на Университетской набережной. Как сообщили в ведомстве 15 октября, его владельцы нарушили срок размещения сезонного объекта: по закону такое сооружение может стоять только до 1 октября.

ООО «Юридический центр-Академия» не стало добровольно отказываться от дополнительных столиков, решив продлить работу из-за теплого «бабьего лета». Принудительная помощь сотрудников Центра повышения эффективности использования государственного имущества при уборке летней террасы может стоить компании до 200 тыс. рублей административного штрафа.