Комиссия по расследованию крушения «Союза» не исключает версии саботажа. При аварии не сработал пирозамок

По одной из версий, крушение ракеты «Союз ФГ» произошло из-за несработавшего в полете пирозамка. Комиссия по расследованию аварии не исключает, что это могло произойти преднамеренно.

Об этом 15 октября сообщает «Медиазона» со ссылкой на РИА Новости. Источник издания в ракетно-космической отрасли выдвинул три версии неполадки – либо был недостаточно тщательно проведен предстартовый контроль, либо проверки не способны выявить подобную неисправность, либо пирозамок был поврежден специально.

Есть и другое объяснение произошедшему: не сработал дренажный клапан, из-за чего боковой блок вспорол обшивку второй ступени и спровоцировал взрыв.

Ранее сообщалось, что авария произошла после сброса системы аварийного спасения. Тем не менее российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг смогли эвакуироваться в спасательной капсуле. После крушения 11 октября в «Роскосмосе» сперва было принято решение временно прекратить запуски «Союзов», однако позже стало известно, что ближайший возможный пуск состоится 28 ноября.