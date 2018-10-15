Классическим британским спорткарам дают электрическую жизнь и впечатляющую цену

Небольшая британская компания RBW Classic Electric Cars из Стаффордшира следует тренду, который, похоже, постепенно захватит всю Европу, – она переделывает классические британские спортивные автомобили в электрические. О новых проектах RBW Classic Electric Cars пишет издание Green Car Report.

Вообще, само понятие «британский спортивный автомобиль» уже классика. Это как игра в поло, файв-о-клок, пудинги, церемония передачи ключей в Тауэре и скачки в Аскоте. Bristol, TVR, Aston Martin, Jaguar, Morgan, Triumph – это лишь то, что первым приходит на ум. Даже если британцы берутся делать «массовый дешевый автомобиль» или «машину для президентов и королей», у них получается либо шустрый Mini, побеждающий в ралли с незапамятных времен, либо Rolls-Royce – две с лишком тонны летящего над асфальтом со сверхзвуковой скоростью дорогого металла, дерева и кожи.

Но RBW выбрала для начала машины, которые персонально дороги директору компании Петеру Свайну. Он считает, что именно они достойны звания «самый красивый автомобиль всех времен», причем достойны оба. Начали с MGB Roadster, маленького открытого двухместного автомобильчика, который выпускался с 1962 по 1980 год. MGB Roadster с первого взгляда кажется удобным, как сшитый по мерке пиджак с Сэвил Роуд, обязательным, как приличествующий каждому джентльмену черный котелок, и необходимым, как зонтик в условиях переменчивой британской погоды. То есть вроде ничего особенного, но без него на улицу не выйдешь.

Однако heritage нынче дорогое удовольствие. За некогда вполне доступный Roadster в его электрической реинкарнации придется выложить как за новый Mercedes. Цены начинаются от 99 600 фунтов, то есть более 8 миллионов рублей. Правда, за эти деньги вы получите «настоящий» MGB Roadster, только разве что с электродвигателем вместо ДВС. Кузова для RBW поставляет компания British Motoring Heritage, специализирующаяся на запасных частях и кузовных деталях для классических автомобилей. Другая компания-поставщик GB Classic Trim специализируется на восстановлении интерьеров, большинство её сотрудников много лет проработали в Jaguar. «Электрическую» часть предоставляет компания Zytek Automotive, которая участвовала в создании лемановских гибридов для Audi и поставляет компоненты для гоночных болидов чемпионата Formula E. Электромотор мощностью в 94 лошадиные силы разгонит легкий родстер до 100 км/ч за 8 секунд, максимальная скорость ограничена 190 км/ч, а запас хода объявлен в 250 километров на одном заряде.

Если MGB Roadster можно заказать и получить уже сейчас, то вторую машину можно пока только заказать предварительно. Однако это автомобиль, действительно признанный одним из красивейших за всю полуторавековую историю этого вида транспорта, — Jaguar XKSS. Это «гражданская» версия многократного победителя Ле Мана с 1955 по 1957 год гоночного Jaguar D-type, которая знаменита еще и тем, что была любимым автомобилем актера Стива Маккуина.

Компания RBW Classic Electric Cars собирает все машины вручную, поэтому количество заказов весьма ограничено. В 2019 году планируется сделать всего 13 MGB Roadster, но лист заказов пока еще открыт.