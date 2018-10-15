«Новая глава» для «Шкоды». Компания раскрыла название будущей новинки и перевела его на русский

Название будущей компактной модели Skoda – Scala – в переводе с латыни означает «лестница» или «ступень». В компании её видят как «новую главу», шаг вперёд в сегменте компактных автомобилей. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба «Шкоды».

Scala станет первым европейским серийным автомобилем компании, у которого вместо логотипа на крышке багажника разместится название бренда Skoda. Новый «эмоциональный язык дизайна», заявленный концептом Vision RS в Париже, уже был анонсирован при показе тизера. Сегодня компания упоминает технологические аспекты: «Новинка станет прорывом и по части технологий», обещаны «инновационные решения, которые традиционно предлагаются для автомобилей более высокого класса».

В сообщении приводятся слова председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера: «Это абсолютно новая модель, которая задаст стандарты в своем классе во всем, что касается технологий, безопасности и дизайна. Мы уверены, что Scala позволит нам заново взглянуть на автомобили сегмента А».