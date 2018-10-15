«Готовьте свои чековые книжки!» Боксер Мейвезер, побивший Макгрегора, согласился на бой с Нурмагомедовым

Непобеждённый американский боксёр-профессионал Флойд Мейвезер ответил на вызов российского бойца Хабиба Нурмагомедова, на счету у которого также нет ни одного поражения. 41-летний американский спортсмен фактически дал согласие на этот бой.

«CBS, Showtime и MGM Grand (телеканалы. — Прим. ред.), готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — подписал в своём инстаграме Мейвезер фотографию Хабиба.

Ранее Нурмагомедов заявил: «Два парня, которые никогда не проигрывали, давай, почему бы и нет? В джунглях есть только один король. Конечно, я – король, потому что он не мог уронить Макгрегора, а я сделал это с легкостью».

Напомним, что 6 октября чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил в Лас-Вегасе ирландца Конора Макгрегора. После боя около октагона завязалась массовая драка между командами участников поединка. Чтобы поучаствовать в ней, Нурмагомедов совершил прыжок за пределы ринга, фото которого быстро стало мемом в Интернете. Для восстановления порядка была вызвана полиция, организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.

В августе 2017 года Флойд Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде одержал победу над Конором Макгрегором. По оценкам экспертов, Мейвезер за тот бой получил около 400 млн долларов, а Макгрегор – 130 млн. Это самые крупные заработки в истории бокса и смешанных единоборств.