«Это очень грустно и страшно». О чем на самом деле фильм Красовского «Праздник»

Новость о том, что режиссер Алексей Красовский «снимет черную комедию про блокадный Ленинград», всколыхнула общественность. Кинокритик Егор Беликов получил от Алексея Красовского режиссерский сценарий, прочитал его и рассказал «Фонтанке», о чем, как он считает, на самом деле фильм «Праздник» и будет ли повод смеяться.

фрагмент фильма "Праздник"/Алексей Красовский/facebook.com

В самой формулировке новости есть ряд неточностей. Во-первых, съемки фильма уже завершены — идет монтаж. Во-вторых, жанр фильма, как уверяют теперь все причастные, — вовсе не «черная комедия». И он не совсем о блокаде. Тем не менее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что «сама идея снять комедию на эту тему – уже кощунство и позор». Продюсер Юрий Грымов сказал, что шутить о блокаде – «катастрофа» и «деградация». Экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова назвала режиссёра «нелюдем». А комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии собирается попросить Минкульт дать картине оценку до того, как ее выпустят в широкий прокат.

- О сюжете картины известно немного: действие разворачивается в канун Нового года в загородном доме «особой» семьи Воскресенских. Отец семейства занимает высокий пост и разрабатывает оружие массового поражения. Причем дом находится в окрестностях окруженного фашистскими войсками Ленинграда. Младший сын приводит голодную девушку Машу, старшая дочь – незнакомого мужчину, которого представляет как жениха. В доме пять комнат, обстановка роскошная. Также упоминается курица. Но, судя по всему, в фильме должны быть какие-то другие события, кроме приготовления и поедания курицы?

- Синопсис, который вы описали, довольно точно соответствует тому, что происходит. Там такой очень театральный сетап: все гости прибывают по очереди, представляются.

Фильм очень камерный, действие происходит всего в одном помещении и одним вечером, то есть здесь применяется любимый режиссером Красовским принцип единства времени и места действия. Сюжет, действительно, не то чтобы событийный, большая часть действия заключена в диалогах. Мы узнаем все больше о прошлом героев, об их судьбе и тщаниях, о самооправданиях, которые придумывают жители небедствующего дома, о жизни людей за пределами этого дома. И действительно, кульминацией недлинного фильма (режиссерский сценарий совсем короткий, меньше 100 страниц) становится сцена трапезы, где и поедают несчастную курицу.

- Во фрагменте фильма, опубликованном режиссером в «Фейсбуке», мать семейства переживает, что девушка Маша не выдержит, если «выставить на стол все блюда». Как в фильме объясняется происхождение продуктов в доме Воскресенских?

– Происхождение такого большого количества еды объясняется просто. Отец занимается засекреченными биологическими исследованиями для правительства (есть намек, что он занимается изготовлением биологического оружия), и поэтому ему полагается спецпаек. Другой вопрос, что этим спецпайком семья по разным причинам не делится с нуждающимися, и в этом заключена их драма. Драма людей, которые не нуждаются, в атмосфере, где не нуждаться невозможно и бесчеловечно.

- Как в фильме переданы исторические реалии? Какое место занимает сам блокадный город?

– Это именно что камерная история, а не высказывание обо всем историческом периоде сразу. Единожды упоминается Сталин: глава семьи достает и показывает наградной пистолет, подаренный верховным главнокомандующим. Надо обязательно сказать, что авторы этого фильма очень трепетно и аккуратно отнеслись к эпохе, которая служит внекадровой декорацией к действию. Именно поэтому сам голодный страшный город вынесен за скобки: герои живут в своем мирке, построенном на костях, и фактически света белого не видят, размышляя о блокаде и войне только в том ключе, что, мол, «поскорее бы она кончилась, эта неладная война».

- В чем главный конфликт между героями фильма?

- Конфликт здесь виден скорее внутренний: герои пытаются совладать с собственной бессовестностью. Это не положительные персонажи, и их конфликт с окружающей их ужасающей реальностью находится в центре данного произведения.

- Фильм заявлен как комедия. Там действительно есть смешные моменты?

– Это кино скорее внежанровое, оно не похоже на то, что в России обычно называют комедией. Выбрана очень смелая форма для художественного высказывания, такое же кино любит снимать, например, испанец Алекс де ла Иглесиас (отчасти сценарий «Праздника» напоминает о его фильме «Печальная баллада для трубы»). В атмосфере комедии ужасов проходит сюрреалистичный праздничный ужин, которого не может быть, и сами герои в своем отрицании реальности просто нелепы и смешны. Поэтому, собственно, и возникают комедийные моменты. Но они явно не вызовут смех в зале: это очень грустно и страшно, а вовсе не смешно.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»