Чужая мама и столб спасли третьеклассницу на Одоевского от неуправляемой машины

ДТП, произошедшее 15 октября в 14:57 на перекрёстке проспекта КИМа и улицы Одоевского, официально числилось как происшествие без пострадавших. По словам очевидцев, девочку задело, но, скорее всего, без серьёзных последствий.

Как сообщает группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Василеостровскому району, ученица третьего класса самостоятельно возвращалась домой из школы. У перекрёстка она остановилась в ожидании зелёного сигнала светофора. Рядом стояла женщина с двумя детьми, возможно, знакомая. В этот момент на дороге столкнулись Peugeot и Nissan. «Пежо» откинуло в сторону девочки. Женщина инстинктивно дёрнула её, все упали на асфальт, а машину остановил столб в считанных сантиметрах от пешеходов.

Прибывший на место инспектор ГИБДД опросил девочку, она сказала, что чувствует себя нормально. На всякий случай сотрудник записал её данные.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что «Пежо» всё-таки задел школьницу, скорая приехала сразу, девочка вроде как без серьёзных травм».

«Для участников этого ДТП есть видео с регистратора. Связь в личных сообщениях. «Пежо» выезжала на перекресток на жёлто-красный вместе с потоком, паркетник ехал на зелёный, но не дал завершить маневр – кто прав, кто виноват, рассудит ДПС. Видео у дознавателя будет вечером», – пишут в комментариях.