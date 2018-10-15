Российский фигурант дела об отмывании миллионов евро в Финляндии требует отмены ареста
Подозреваемые по делу об отмывании миллионов евро компанией Airiston Helmi граждане Эстонии и России требуют освобождения из-под стражи, сообщает 15 октября Ilta-Sanomat.
Уездный суд рассмотрит ходатайство россиянина 16 октября, а эстонца – днём позже. Адвокат арестованного россиянина заявил, что тюремное заключение по обвинению в уклонении от уплаты налогов необоснованно. Напомним, что арест продлили только по этой статье, хотя ранее мужчине также вменяли отмывание денег в особо крупных размерах.
Полиция выступает против освобождения подозреваемых и настаивает на продлении ареста.
В ходе проведенных в сентябре обысков было конфисковано 3 млн евро наличнымии и большой объём информации на электронных носителях, поэтому расследование пока находится на начальном этапе. По данным Yle, полиция уже нашла нечто полезное для следствия.
"Мы нашли новые, интересные материалы, но пока не буду раскрывать, о каких именно материалах идет речь и с чем они связаны", – отмечает комиссар уголовной полиции Антти Перяля.
Полиция подчеркивает, что дело касается экономических преступлений.
Справка:
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников, гендирекотором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным Ilta-Sanomat, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации было изъято 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. Сейчас в руководстве АО значатся итальянец Мауро Барби (Mauro Barbi) и проживающая в Парайнен Ланг Фуонг Тран-Охман (Lan Phuong Tran-Öhman).
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