Российский фигурант дела об отмывании миллионов евро в Финляндии требует отмены ареста

Подозреваемые по делу об отмывании миллионов евро компанией Airiston Helmi граждане Эстонии и России требуют освобождения из-под стражи, сообщает 15 октября Ilta-Sanomat.

Уездный суд рассмотрит ходатайство россиянина 16 октября, а эстонца – днём позже. Адвокат арестованного россиянина заявил, что тюремное заключение по обвинению в уклонении от уплаты налогов необоснованно. Напомним, что арест продлили только по этой статье, хотя ранее мужчине также вменяли отмывание денег в особо крупных размерах.

Полиция выступает против освобождения подозреваемых и настаивает на продлении ареста.

В ходе проведенных в сентябре обысков было конфисковано 3 млн евро наличнымии и большой объём информации на электронных носителях, поэтому расследование пока находится на начальном этапе. По данным Yle, полиция уже нашла нечто полезное для следствия.

"Мы нашли новые, интересные материалы, но пока не буду раскрывать, о каких именно материалах идет речь и с чем они связаны", – отмечает комиссар уголовной полиции Антти Перяля.

Полиция подчеркивает, что дело касается экономических преступлений.