Власти демонтируют скейт-площадку у школы, где парами ртути отравился подросток

Специалисты проверили территорию 339-й школы Невского района Петербурга после того, как в больнице оказался один из учеников. Парами ртути, судя по всему, ребенок отравился на площадке для скейтбординга.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 15 октября инспекция из ГУП «Экострой», подведомственного комитету по природопользованию Смольного, проверила все этажи и прилегающую к школе территорию. Видимой металлической ртути там не нашли, однако превышение концентрации паров было зафиксировано как в самом здании, так и на улице. ПДК почти в два раза превышены на одной из лестниц с 1-го по 4-й этаж и в кабинете на втором этаже. Очаг нашли на рампе для скейтборда, там концентрация превышена в 30 раз. Лестницы и кабинет закрыты на демеркуризацию, площадка будет демонтирована, грунт под ней также будет очищен.

О госпитализации школьника стало известно утром 15 октября. Четвероклассник рассказал, что во двор школы яд принес его одноклассник еще 27 сентября. Ранее сообщалось о госпитализации 11-летнего ребенка. В квартале по соседству с 339-й школой он нашел коробку с ртутью и принес ее домой.