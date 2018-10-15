В Петербурге впервые прошёл благотворительный «Аукцион впечатлений»

Необычный благотворительный аукцион состоялся в Петербурге. В качестве лотов были выставлены впечатления: поездка на самом быстром автомобиле, фотосессия с известными артистами и многое другое. Все средства, вырученные в ходе торгов, поступят на реализацию программ благотворительной организации «Перспективы», которая оказывает помощь детям и взрослым с тяжелой множественной инвалидностью, живущим как в интернатах, так и в семьях.

«Перспективы» сейчас испытывают серьезные финансовые проблемы, общий дефицит бюджета – более 12 млн рублей. Чтобы сохранить организацию, пришлось расстаться с 40 педагогами, работавшими с детьми и молодыми людьми с тяжелой инвалидностью, и сократить ряд программ.

Но «Перспективы» ищут новые пути в привлечении средств, чтобы продолжать помогать. Одним из таких опытов стал первый «Аукцион впечатлений», который придумала и реализовала фандрайзер Екатерина Боскис. Ей удалось привлечь к благотворительности в пользу «Перспектив» 15 доноров, которые раньше не помогали этой организации. А всего на аукцион пришли 60 гостей – состоятельных петербуржцев, которые готовы пожертвовать средства в пользу «Перспектив».

Среди лотов-впечатлений были, например: гонки на самой быстрой в мире SUV (Sport Utility Vehicle – «спортивно-утилитарный автомобиль»); фотосессия с актерами Малого драматического тетра – Театра Европы Данилой Козловским, Елизаветой Боярской, Ксенией Раппопорт за кулисами после спектакля «Вишневый сад»; прохождение самой крутой в Европе виа-ферраты; корпоративный сквош-challenge «Сожги все лишнее»; арт-приключение в мир ар-брют – посещение арт-студии «Перспектив» в ПНИ №3 в Петергофе.

Всего в результате «Аукциона впечатлений» было собрано 200 тысяч рублей.

Деньги будут направлены на ряд программ «Перспектив». В частности, «Дети вне семьи». Это программа помощи в детском доме №4 в Павловске для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, появившаяся в 1996 году. На тот момент дети считались «необучаемыми», поэтому вообще никаких занятий с ними не проводилось: они просто лежали в кроватках. За 22 года «Перспективам» удалось сделать многое – в 2011 году дети, например, стали учиться в коррекционной школе.

Также средства направят на программу «Семейная поддержка», которая появилась в 2000 году и поддерживает петербургские семьи, где родился ребёнок с тяжелой инвалидностью. В её рамках сегодня существуют два центра дневного пребывания, программа кризисной помощи и гостевой дом, где родители при острой необходимости могут ненадолго оставить своего особого ребёнка, избежав помещения его в закрытое учреждение. Один из важных аспектов работы – подготовка детей к интеграции в систему образования.

Кроме того, в поддержке нуждается программа «Взрослые вне семьи. Петергоф». В интернате для взрослых, куда переводят детей из детских домов, «Перспективами» были созданы условия для творческих занятий людей с инвалидностью: мастерские керамики и рукоделия, компьютерный класс, поездки за пределы интерната, «Арт-программа», где работают театральная и студия изобразительного искусства.

Проект «Аукцион впечатлений» в пользу «Перспектив» будет развиваться и дальше. В планах создание одноимённого сайта, где будут анонсироваться все лоты-впечатления, а также там разместится кнопка сбора пожертвований.

Помочь благотворительной организации можно и сейчас на сайте «Перспектив».