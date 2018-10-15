Адвокат Кокорина обжаловал решение об аресте футболиста

Защита форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина обжаловала решение Тверского суда Москвы.

В столичный суд была направлена апелляция с просьбой изменить меру пресечения футболисту на подписку о невыезде, так как якобы в ходе заседания не были учтены все обстоятельства дела. Об этом 15 октября ТАСС рассказал адвокат Кокорина Олег Попов.

По мнению стороны защиты, игрок «Зенита» не предпринимал противоправных действий, а, наоборот, пытался разнять конфликтующих на 2-й Брестской улице в Москве 8 октября. Попов настаивает, что произошедший в тот же день конфликт его подзащитного и директора департамента Минпромторга Дениса Пака возник после словесной перепалки, поэтому его нельзя квалифицировать как хулиганство. Адвокат считает более подходящей в данном случае статью 116 УК РФ («Побои»).

Мосгорсуд 19 октября рассмотрит законность ареста Александра Кокорина по подозрению в хулиганстве.