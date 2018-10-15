Происшествия
Адвокат Кокорина обжаловал решение об аресте футболиста
Защита форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина обжаловала решение Тверского суда Москвы.
В столичный суд была направлена апелляция с просьбой изменить меру пресечения футболисту на подписку о невыезде, так как якобы в ходе заседания не были учтены все обстоятельства дела. Об этом 15 октября ТАСС рассказал адвокат Кокорина Олег Попов.
По мнению стороны защиты, игрок «Зенита» не предпринимал противоправных действий, а, наоборот, пытался разнять конфликтующих на 2-й Брестской улице в Москве 8 октября. Попов настаивает, что произошедший в тот же день конфликт его подзащитного и директора департамента Минпромторга Дениса Пака возник после словесной перепалки, поэтому его нельзя квалифицировать как хулиганство. Адвокат считает более подходящей в данном случае статью 116 УК РФ («Побои»).
Мосгорсуд 19 октября рассмотрит законность ареста Александра Кокорина по подозрению в хулиганстве.
Справка:
По версии следствия, утром 8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев на парковке 2-й Брестской улицы и в кафе «Кофемания» на Большой Никитской нанесли телесные повреждения водителю Первого канала Виталию Соловчуку, чиновнику Минпромторга Денису Паку и директору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство». Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря.