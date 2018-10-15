Перестрелку на Московском проспекте спровоцировал сбежавший обвиняемый по делу о разбое

Погоню со стрельбой в Московском районе Петербурга спровоцировал обвиняемый в разбое после заседания по своему делу. Он успел перебежать дорогу, но был подстрелен.

По информации «Фонтанки», обвиняемый по фамилии Курбонов около половины шестого вечера 15 октября предпринял отчаянную попытку бегства, когда его грузили в автозак. Он оттолкнул конвой и бросился наутек через Московский проспект. Вслед ему раздались выстрелы – три конвоир произвел в воздух, одна пуля достигла беглеца.

В пресс-службе судов Петербурга подтвердили побег Курбонова и добавили, что сейчас ему оказывают помощь врачи.