Прокуратура просит взыскать с Redmond 1,9 млрд рублей. Диана Желяскова больше не королева мультиварок

Прокуратура Петербурга заявила гражданский иск по уголовному делу о неуплате налогов крупнейшим производителем мультиварок в России. Директор компании Диана Желяскова согласилась выплатить 1,9 млрд рублей, общая сумма требований превышает 3 млрд.

Как передает корреспондент «Фонтанки», иск поступил 15 октября в Московский суд по факсу в шестом часу вечера. Его подписал зампрокурора города Жуковский.

Из иска следует, что размер неуплаченных налогов превышает 3 млрд рублей. Основную часть, 1,9 млрд, должна заплатить лично Желяскова. Остальное – компания «Технопоиск», которая занимается реализацией продукции Redmond.

Дело о неуплате налогов возбуждено в 2017 году, Желяскова пять месяцев провела под домашним арестом, после чего ее отпустили под залог в 10 млн рублей.

По версии обвинения, в 2012 – 2014 годах компания предпринимательницы уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, с учетом штрафа ущерб бюджету составил более 3 млрд рублей. Уголовное дело расследовалось по статье 199 УК.

Диана Желяскова признала вину в уклонении и согласилась с иском по праву и по размеру. Как долго она будет возмещать ущерб, неизвестно. Прокуратура сегодня в прениях попросила приговорить ее к реальному лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев общего режима.

Петербургский производитель кухонной техники работает под брендом Redmond и на рынке мультиварок занимает первое место в России.