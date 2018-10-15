На первичном рынке Петербурга зарегистрирован рекорд

3,5 млн кв. м строящегося жилья продано в Петербурге и пригородной зоне Ленобласти за 9 месяцев этого года, приводит предварительные данные консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость». Это на 21% больше, чем в аналогичном периоде в 2017 году.

"За январь – сентябрь текущего года в новостройках Петербурга и пригородной зоны Ленобласти было продано порядка 80 900 квартир, – рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Только в третьем квартале было реализовано 1,32 млн кв. м на первичном рынке. Мы предполагаем, что в четвертом квартале также будет отмечен высокий спрос».

Результаты 2018 года могут оказаться рекордными: продажи, по оценке Ольги Трошевой, могут достигнуть 4,7 – 4,8 млн кв. м (что близко к максимуму 2014 года). Это практически на 600 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году.

Причинами высокого спроса называют большой выбор новых, интересных объектов на территории города, выгодные условия по ипотеке и ожидание новых, более жестких правил на рынке строящегося жилья, вступивших в силу с середины года.