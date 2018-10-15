Ипотека от 5,5% годовых* – это реально

Компания Л1

С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования от 5,5% годовых*. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк».

Рассчитывать на кредит на специальных условиях могут люди в возрасте от 21 года до 70 лет, имеющие стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев. Для получения средств на покупку жилья необходимо предоставить полный пакет документов и внести первый взнос в размере от 10% стоимости квартиры. Сумма кредита может составлять от 300 тысяч до 30 миллионов рублей. Ипотека предоставляется на срок от 3 до 30 лет.

Специальная ставка действует в течение года*. Предусмотрена возможность досрочного погашения кредита.

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса полностью сдана и заселена.

*Окончательная процентная ставка по продукту ««Новостройка» (квартира) с субсидированием от партнера» определяется на основании выбранных клиентом параметров в зависимости от наличия/отсутствия страхования в пределах установленного диапазона ставок. Первоначальный взнос – от 10 до 80%. В течение первых 12 месяцев действует субсидированная ставка от 5,5% годовых. Далее со второго года – от 9,20% годовых (при присоединении к договору коллективного страхования) или от 9,85% (при страховании индивидуальным способом страхования). В случае отказа от страхования +3,00% к ставке. Сумма кредита от 300 тыс. до 30 млн руб. (Москва, Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл.). Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Плата за присоединение к договору коллективного страхования определяется из расчета 1,0 % в год от суммы кредита (остатка ссудной задолженности), увеличенной на 10 %. Предусмотрено досрочное погашение кредита. Требования к заемщику: гражданство РФ; возраст от 21 года и до 70 лет (на момент оформления и погашения кредита соответственно); стаж на последнем месте работы от 3 мес. для зарплатных клиентов Банка, от 6 мес. – для иных категорий клиентов; наличие постоянной/временной регистрации в регионе присутствия Банка; документы, подтверждающие трудоустройство и доход клиента. Банк вправе запросить дополнительные документы. Банк оставляет за собой право отказать в предоставлении кредита. Подробные условия продукта размещены на официальном сайте Банка www.vbank.ru. Условия кредитования действительны на 15.10.2018. Банк «Возрождение» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1439 от 22.01.2015.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty