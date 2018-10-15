«Сотрудник ГРУ» Мишкин работал в Петербурге официантом. Его вспомнил бывший коллега

Один из подозреваемых британской полицией в отравлении Скрипалей, Александр Мишкин (по версии СМИ, это настоящее имя Александра Петрова), работал официантом в петербургском бистро «Гарсон». Об этом 15 октября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на бывших коллег Мишкина.

Арт-консультант Николай Евдокимов рассказал, что он работал в кафе вместе с Мишкиным и сразу узнал его в интервью Маргарите Симоньян. Он уточнил, что заработывали они «хорошие деньги». Про Мишкина Евдокимов вспомнил, что тот был «общительным, в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком и учился на врача. Отметим, по данным в СМИ, Мишкин учился в Военно-медицинской академии имени Кирова, окончил факультет, подготавливающий врачей для военно-морского флота, по специальности "гипобарическая медицина". Фото со студентом и официантом Мишкиным Евдокимову удалось найти в архивах.

Оказалось, агент ГРУ Александр Мишкин работал в 2000 году в бистро «Гарсон» официантом. Его бывший коллега узнал его и прислал нам фотографию: https://t.co/Na45Nwq1aA pic.twitter.com/NSRAp1twPr — Телеканал Дождь (@tvrain) 15 октября 2018 г.

Будущего «сотрудника ГРУ» вспомнила и администратор кафе, которое сейчас находится на месте «Гарсона» на Старо-Невском.