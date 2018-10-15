Новый Mercedes S-Class хочет обогнать BMW iNext в самостоятельности

Новый Mercedes S-Class, выпуск которого намечен на 2020 год, будет иметь так называемый «третий уровень автоматизации», пишет CarBuzz. Таким образом Mercedes намерен опередить BMW, у которой аналогичные технологии должны появиться лишь в 2021 году.

Работа над новым флагманским «Мерседесом» в полном разгаре, и в интернете полно шпионских снимков машины в камуфляже, настырным папарацци удалось даже заснять интерьер. Несмотря на камуфляж, им удалось разглядеть, что, скорее всего, приборная доска будет полностью цифровой и большинство реальных кнопок и переключателей заменят виртуальные интерфейсы на основе тачскринов. Но главное – этот автомобиль будет «ездить сам».

Видео: YouTube/Mercedes-Benz Maybach Fans

Видео: YouTube/walkoARTvideos

Видео: YouTube/walkoARTvideos

Сегодня все автомобили, снабженные автопилотом или аналогичными устройствами, относятся к так называемому «второму уровню автоматизации». Согласно общепринятой классификации, Level 2 означает, что водитель должен постоянно следить за дорожной обстановкой и даже держать руки на руле, несмотря на то что автомобиль способен на самостоятельные маневры вроде перестроения или экстренного торможения. Третий уровень, Level 3, дает возможность не контролировать автомобиль постоянно, но требует от водителя «готовности взять управление на себя в случае необходимости». Пятый уровень (Level 5) – это полностью автономный автомобиль, а первый уровень – это то, на чем мы с вами ездим каждый день.

Формально новый Mercedes не будет первым автомобилем с третьим уровнем автоматизации. Та же технология предусмотрена и в Audi A8 2019 модельного года, однако для штутгартцев, похоже, важнее опередить именно баварцев, а ребята из Ингольштадта пусть делают что им угодно.